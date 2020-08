Tragedia in una piscina privata: uomo muore annegato

Aveva 57 anni ed era di Cervino l’ uomo che è morto mentre si stava facendo un bagno in una piscina privata di una villa a Durazzano. Secondo la prima ricostruzione Domenico Pascarella aveva da poco finito di cenare in compagnia di alcuni suoi amici quando ha deciso di farsi un tuffo nella piscina privata dell’ appartamento.

Potrebbe essere stato colpito da un’ improvviso malore , di fatto la sua morte è avvenuta per annegamento. Niente hanno potuto i medici del 118 che si sono precipitati sul posto .

