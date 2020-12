TRAVOLTO DA UN MOTOZAPPA, LUIGI MUORE DOPO GIORNI DI LOTTA

Luigi Izzo ha lottato per una settimana, ma il suo fisico forte ha ceduto ad un quadro clinico grave. L’uomo aveva 55 anni , per le conseguenze del gravissimo incidente di sabato 28 novembre a Calvi Risorta suo paese di origine. Izzo stava lavorando in un terreno agricolo quando è accaduta la tragedia , la motozappa con la quale stava lavorando lo ha travolto tranciandogli le gambe. Intervennero i Vigili del Fuoco per liberarlo dalla zappatrice , poi il trasferimento in ospedale, prima l’amputazione degli arti , poi l’ultima fiammella di si speranza che si spegne portando via un uomo apprezzato da tutti.