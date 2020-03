PIEDIMONTE MATESE – Trovata morta in casa R.M.T, donna 74enne. La donna è stata ritrovata dai vigili del fuoco senza vita e in pigiama nella sua abitazione sia in via Paul. P. Harris. La televisione era ancora accesa. I vigili del fuoco sono entrati dal balcone e hanno trovato la donna deceduta. Appena dentro, sono stati chiamati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per arresto cardiaco. A lanciare l’allarme sono stati i nipoti.