Una “Sacra Famiglia”: i protagonisti della Natività nella rinnovata e straordinaria interpretazione dell’artista Antonella Di Cecio

Capua. Rinnovata e straordinaria l’interpretazione offerta dall’artista Antonella Di Cecio nella sua opera all’uncinetto Una “Sacra Famiglia”, simbolo universale nella storia della Chiesa Cattolica.

Originalità e maestria i tratti caratterizzanti la realizzazione dei protagonisti della Natività a grandezza naturale: Giuseppe, imponente con i suoi 178 centimetri, Maria con la sua eleganza di 165 cm e il tenero Bambinello alto 62 centimetri.

Sette chili di cotone e lana, uniti a sedicimila metri di filo, sono stati sapientemente intrecciati per creare questa straordinaria opera d’arte.

A conferire un tocco unico e distintivo ad un’opera eccezionale, che saprà di certo richiamare su di sè l’attenzione del pubblico,

è l’utilizzo della tecnica giapponese Amigurumi, tramandata da antiche tradizioni.

Realizzata con lanetta e anima in acciaio, l’imbottitura dei personaggi evidenzia la cura meticolosa dedicata ad ogni dettaglio, sottolineando il realismo e l’emozione trasmessi attraverso l’opera.

Antonella Di Cecio, con umiltà e passione, condivide il significato profondo degli sguardi e dei gesti dei protagonisti.

“Transpare l’amore della madre mentre allatta il figlio, la carezza e l’abbraccio protettivo di un padre e compagno premuroso.

“Il bambino è nudo” , sottolinea l’artista, “perché nudo è l’uomo che viene al mondo, scevro da ogni ricchezza terrena, e i genitori sono scalzi in riverenza verso la natura.”

Le straordinarie foto all’esterno della chiesa di S. Angelo in Audoaldis, opera del fotografo Gaetano Cucciardi, rivelano l’essenza e la grandiosità di questa creazione unica nel suo genere.

L’opera si distingue, infatti, come un tributo all’arte e alla spiritualità, unendo con maestria l’innovazione contemporanea e la sacralità intramontabile della Natività.

Potrà essere ammirata da vicino a Capua, accedendo al quadriportico del Duomo, oppure da piazza Duomo grazie alle vetrine dell’Infopoint CapuaSacra.

L’esposizione, aperta fino al giorno dell’Epifania, offre uno sguardo privilegiato sulla creatività dell’artista dando l’opportunità di ammirare la perizia di Antonella nel catturare la sacralità della Natività.