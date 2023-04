Un’Estate da BelvedeRE: il 26 giugno Paky e il collettivo SLF in concerto al Belvedere di San Leucio

Un’Estate da BelvedeRE annuncia il doppio concerto di Paky e SLF. Lunedì 26 giugno al Belvedere di San Leucio, a Caserta, va in scena per l’ottava edizione del festival diretto da Massimo Vecchione un double bill esclusivo. Da una parte Paky, nome in grande ascesa nella scena urban italiana, con all’attivo due dischi di platino. Dall’altra, un collettivo fortissimo già disco d’oro che comprende nomi del calibro di MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz.

L’evento si aggiunge al cartellone di Un’Estate da BelvedeRE 2023 che ospiterà anche Peppe Iodice (15 giugno), Francesco Cicchella (23 giugno), Edoardo Bennato (29 giugno), Massimiliano Gallo (30 giugno), Jethro Tull (1 luglio), Steve Hackett (10 luglio), Il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio), Ernia (31 luglio), Stefano Bollani (5 settembre), Nino D’Angelo (8 settembre). Altri spettacoli saranno annunciati nei prossimi giorni.

I Biglietti per assistere al doppio live di Paky e SLF, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, sono già disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Paky, pseudonimo di Vincenzo Mattera, è un rapper italiano classe ’99, originario di Secondigliano e cresciuto a Rozzano. Il suo primo album “Salvatore” è stato certificato disco di platino, totalizzando oltre 400 milioni di stream complessivi e conquistando la top 10 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Ha debuttato al primo posto rimanendo per 10 settimane ai primi posti tra gli album più venduti in Italia, esordendo inoltre al 2° posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita. Al suo interno il singolo “Blauer” è certificato disco di platino mentre i singoli “Auto Tedesca”, “No Wallet” feat. Marracash, “Vita Sbagliata”, “Star” feat. Shiva, “Comandamento” feat. Geolier e “Mi Manchi” sono tutti certificati dischi d’oro. Conquiste enormi e con pochi pari, in Italia e non solo, per un disco d’esordio.

“Salvatore Vive” è il titolo del successivo lavoro discografico che comprende nuovi banger dal respiro internazionale e la speciale collaborazione con il rapper francese multiplatino Jul. Il progetto è stato anticipato dal singolo “SHARM EL SHEIKH”, prodotto da Timon, che con le tracce “Onore e rispetto”, “Belen”, “La Bellavita” e lo skit “Salvatore Vive” vanno a chiudere il cerchio di uno degli album più importanti del 2022 per l’urban italiano.

SLF, acronimo di Siamo La Fam, è la famiglia formata MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz. Dopo i singoli Ready e Travesuras e il successo di “We The Squad – SLF Mixtape Vol.1” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy, pubblicato lo scorso anno, la crew partenopea è riuscita in poco tempo a costruire una propria estetica, rafforzando l’uso del dialetto napoletano nel rap italiano.

Questo collettivo artistico fa parte dell’etichetta BFM Music, fondata da Luchè e formato da alcuni tra i più importanti nuovi esponenti del rap campano. In questo progetto troviamo tutta la potenza dei 5 rapper che va a celebrare l’energia della scena napoletana.

Tra i diversi gruppi che negli ultimi anni si sono fatti largo nel panorama discografico, dal Nord al Sud Italia, SLF è di certo uno dei più centrati, esattamente a metà tra l’eredità del loro passato e la visione del futuro che li aspetta. Sui beat incisivi si susseguono le barre taglienti degli artisti protagonisti, tra un alternarsi di dialetto e italiano, di potenza e delicatezza.

