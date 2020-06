Vairo Assessore: I giovani della Lega non ci stanno

Il Coordinamento giovanile della Lega Caserta Città esprime perplessità in merito alla nomina del neo Assessore alla Pubblica Istruzione, rapporti con l’istituzione scolastica, programmazione dell’edilizia scolastica, rapporti con il mondo associazionistico, fondi comunitari, formazione e politiche giovanili e del lavoro, Adele Vairo.

I giovani leghisti dichiarano: “Non riusciamo a spiegarci come sia facile per queste persone cambiare ideologia e appartenenza politica dall’oggi al domani solo per meri interessi personali. Il neo assessore, candidata alla Camera con il Pdl e Forza Italia e Responsabile del Movimento Azzurro Donna, di quest’ultimo, in Campania, si trova ad occupare un ruolo istituzionale in una giunta di centro sinistra.

Ciò dimostra ancora una volta come quest’amministrazione sia priva di ideali etici, morali ma sopratutto istituzionali.

L’ennesimo cattivo esempio politico opportunistico da non dare ai giovani.

Nazareno casertano?