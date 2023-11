Verifiche impianti riscaldamento scuole di proprietà comunale. L’ interrogazione presentata da Pasquale Napoletano F.D.I.

INTERROGAZIONE COMUNALE URGENTE

ex art. 28 bis

del Regolamento delle Attività Consiliari del Comune di

Caserta

Oggetto: Verifiche impianti riscaldamento scuole di proprietà comunale.

Premesso che

• È ormai arrivato l’inverno;

• Gli studenti negli anni passati sono stati più volte lasciati all’addiaccio per il mancato funzionamento

degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici;

• Non occorre grande memoria per riportare alcuni eclatanti esempi di incresciosi disservizi che hanno

fatto cronaca suscitando un vespaio di polemiche ovvero le mancate verifiche agli impianti o la

mancanza di singoli pezzi alle caldaie;

Atteso che

• Non occorre elencare tutte quelle scuole in cui i bambini sono stati costretti a rimanere nelle aule

gelate con cappotti e giubbotti;

• Prevenire è meglio che curare e la prudenza non è mai troppa

Tanto premesso

Si chiede

1. se siano state effettuate per tempo tutte le necessarie verifiche ed i consequenziali interventi di

manutenzione agli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici “per evitare le vergogne” degli anni

passati”;

2. quali sono eventualmente gli impianti malfunzionanti che necessitano di interventi di ripristino ed i

tempi che consentiranno alle scuole che presentano ad oggi delle criticità, di poter usufruire del

regolare servizio.