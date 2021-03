Vertenza Jabil: Un silenzio che fa paura.

CASERTA – Sit in in prefettura delle organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uilm e Faims di Caserta presso la prefettura per far sentire la propria voce su una vertenza per niente risolta. Ad oggi gli esuberi sono 130 se non di più se so considera l impatto che la crisi pandemica ha provocato all’ industria. Chiediamo urgentemente un tavolo con il MISE , per capire cosa vuol fare la multinazionale che da troppo tempo ormai non da più notizie riguardanti i suoi progetti futuri sul sito di Marcianise.

Delegato sindacale RSU FIOM Bruno Magara: I lavoratori sono molto preoccupati sul proprio futuro e vogliono sapere in una fase molto delicata per l’ intero paese , cosa sarà del loro destino e delle loro famiglie.Un silenzio che desta non poche preoccupazioni e che quindi soltanto attraverso tavoli ufficiali al MISE , si può riuscire a capire quale è la strategia industriale della l’ultima tonale dell’ elettronica. Bruno Magara Fiom. La Jabil di Marcianise naviga ancora in alto mare.

Sotto il link della video intervista a piazza Vanvitelli fuori la prefettura, dei rappresentanti sindacali

jabil – YouTube