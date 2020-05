AVERSA – VI Domenica di Pasqua 2020, il commento di Mons. Angelo Spinillo. Come i discepoli di Gesù, siamo chiamati ad annunziare al mondo la speranza che abbiamo nel cuore. E San Pietro ci indica come farlo: con dolcezza, rispetto e retta coscienza

Il vangelo che spezziamo insieme domenica prossima 17 maggio, sesta domenica di Pasqua, ci annuncia la presenza dello spirito di Dio nei discepoli di Gesù. Come loro, anche noi siamo chiamati a spezzare la grazia di Dio. In questo, meraviglioso è l’insegnamento che troviamo nella prima lettera di Pietro: annunziare la speranza che abbiamo nel cuore al mondo con dolcezza, rispetto e retta coscienza. Parole piene di significato in perfetta sintonia con l’invito che Papa Francesco ha rivolto a tutti noi giovedì 14 affinché, nel segno della fratellanza, vivessimo una giornata di preghiera per la liberazione da tutte le pandemie, anche quella dell’egoismo e della prepotenza.