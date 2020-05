Caserta. In questo momento in via San Carlo stanno intervenendo i Vigli del Fuoco perché’ al civico 61 sono caduti calcinacci dal tetto di un palazzo. La zona è stata subito pulita e messa in sicurezza dai pompieri che hanno provveduto a far spostare le auto che erano parcheggiate in zona.

Alcuni commercianti del posto hanno dato l’ allarme anche perchè sembra che il tutto sia cominciato già nella serata di ieri venerdi 1 maggio.