(VIDEO) Aversa/Friday for future in piazza

Oggi 9 ottobre 2020 Fridays For Future-Aversa è sceso in piazza Municipio, dalle 10 alle 13, per ribadire con maggiore forza la necessità di un cambio di sistema che metta al centro la salute dell’essere umano e della nostra Terra, l’unica casa che possiamo abitare.

Come annunciato, non ci sono stati cortei, né file di studenti marcianti al suono dei tamburi battenti. I manifestanti hanno sottolineato le mancanze da parte dei rappresentanti di Istituto che non sono stati ’ in quest’occasione,collaborativi e dell’amministrazione e ribadito la loro visione del futuro (resa attraverso un comunicato che pubblicheremo)

“Meno emissioni, meno cemento, meno individualismo. Più aria, più verde, più comunità. Queste sono le nostre parole d’ordine, e non mancheremo di farle presenti a chi di dovere”

IL VIDEO