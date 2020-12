VIDEO. Il vaccino arriva a Maddaloni

Sirene a tutto spiano un paio d’ore fa si sono avvertite a Maddaloni. Le auto della polizia sfrecciavano su via Libertà scortando un furgone della DHL. Direzione Covid hospital di Maddaloni, dove, poco fa è stato consegnato il vaccino per i dipendenti del covi hospital di Maddaloni.

Il video: IMG_9309

Grazie al Direttore Generale e del Direttore del Distretto di Maddaloni, del personale dell’ASL, del Servizio Farmaceutico del P.O di Maddaloni , Maddaloni nel giro di poche ore è diventato uno dei centri per la Vaccinazione Anti Covid 19. per il momento è stato consegnato un solo blister, destinato al personale sanitario. Si inizierà, come stabilito da sorteggio, dalla lettere Q.