Violenza di genere, una piaga che non si ferma: nuovo episodio nel Casertano

Santa Maria Capua Vetere. Una vicenda su cui la vittima non ha fornito ulteriori particolari è quella che vede le indagini, tuttora in corso, provare a fare chiarezza sull’aggressione subìta da una donna poco più che quarantenne in piazza San Pietro, a Santa Maria Capua Vetere.

Immediato l’intervento dei militari dell’Arma in seguito all’episodio di violenza, segnalato da qualcuno che avrebbe visto cosa stava accadendo.

Erano da poco trascorse le due del pomeriggio ieri, domenica 30 luglio, quando, in pieno centro storico, la donna si è vista assalire per poi essere picchiata mentre era in strada.

Subito dopo a giungere in suo aiuto i Carabinieri che avevano, nel frattempo, allertato i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza, dopo le prime cure ricevute, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Marcianise.