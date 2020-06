WEBINAR “AGRICOLTURA E TURISMO, MISURE ANTI COVID DELLA REGIONE CAMPANIA”

CASERTA – Continua sul web la formazione per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta. È in programma per venerdì 5 giugno 2020 il webinar sul tema “Agricoltura e Turismo, misure anti Covid della Regione Campania” a cura della Commissione Agricoltura e Turismo.

L’appuntamento è dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sulla pagina Facebook dell’Ordine sul canale Youtube. I lavori saranno introdotti dai saluti del presidente dell’Ordine Luigi Fabozzi.

Quindi, la relazioni del Consigliere Delegato all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. Interverranno poi i direttori generali regionali: Rosanna Romano per le politiche culturali e turismo, Filippo Diasco per le politiche agricole, alimentari e forestali. Quindi, Maria Passari dirigente di staff tecnico Regione Campania, Francesco Massaro Dirigente Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria Regione Campania.

Il webinar sarà moderato da Aldo Pellegrino, Consigliere delegato Commissione Agricoltura e Turismo.