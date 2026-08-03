Giovannelli cala il tris nella Corsa dei Tre Campanili

Caposele ha risposto presente. La 48ª Corsa dei Tre Campanili si è trasformata ancora una volta in una grande festa dello sport, confermando il valore di una manifestazione che, da quasi mezzo secolo, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del podismo estivo campano. Le strade del paese, animate dal calore del pubblico e dalla presenza del primo cittadino, hanno fatto da cornice a una giornata in cui agonismo, tradizione e ospitalità si sono fusi in un’unica emozione. Sul selettivo percorso che attraversa il centro storico, conduce verso Materdomini e lambisce le suggestive Sorgenti del Sele, a imporsi è stato Raffaele Giovannelli. Il portacolori della International Security Service ha confermato il suo straordinario feeling con la gara, tagliando il traguardo in 35’23” e conquistando per la terza volta il gradino più alto del podio. L’atleta della società presieduta da Felice Buglione ha saputo gestire con autorevolezza un tracciato tutt’altro che semplice, precedendo Daniele Caprio della Carmax Camaldolese e Armando Ruggiero del Casale…Si. In campo femminile successo netto per Elena Popa, atleta della Running Saviano, che con il tempo di 46’50” ha conquistato la vittoria chiudendo anche in un prestigioso undicesimo posto assoluto, confermando qualità e brillantezza su un percorso particolarmente impegnativo. La manifestazione, organizzata con cura dalla Pro Loco di Caposele sotto l’egida dell’AICS, ha ribadito ancora una volta la propria capacità di unire competizione e promozione del territorio. Accanto alla gara principale, spazio anche ai giovani protagonisti e ai tanti appassionati che hanno animato Piazza Sanità, cuore pulsante dell’evento. La 48ª edizione va così in archivio con un bilancio più che positivo, lasciando negli atleti il ricordo di una gara affascinante e nella comunità l’orgoglio di una tradizione che continua a rinnovarsi. L’organizzazione ha già dato appuntamento alla 49ª Corsa dei Tre Campanili, in programma domenica 8 agosto 2027, per scrivere un nuovo capitolo di una storia che continua a correre.