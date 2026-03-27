WWF. 20esima edizione di Earth Hour, l’Ora della Terra

Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30 torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal WWF, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza, che coincide con il 60mo compleanno del WWF Italia . Un momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo in un gesto semplice ma potentissimo: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta.

Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è cresciuta fino a diventare un evento planetario che nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi e oltre 2 miliardi di persone, con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti iconici, strade, piazze ed edifici pubblici e privati. Anche quest’anno l’Italia parteciperà con spegnimenti e iniziative locali, confermando l’impegno diffuso della società civile e delle municipalità.

Come è ormai tradizione , dalla 10.00 del mattino Radio Prima Rete Stereo di Caserta , 95.00 MHz , trasmetterà la maratona radiofonica condotta dal Delegato WWF Campana Raffaele Lauria e da un gruppo di giovani volontari del WWF Campania. Durante la trasmissione verranno intervistate personalità del mondo della scuola, dell’imprenditoria, del volontariato e della politica locale, per contribuire ad approfondire i tanti aspetti legati al tema dei cambiamenti climatici, del riscaldamento globale e della protezione della Natura e per raccontare come ognuno può contribuire, con il proprio impegno, a difendere la vita sulla Terra .

L’evento centrale della Provincia di Caserta si svolgerà presso l’IC De Filippo Viviani di San Nicola la Strada, che ospita la prima Aula Natura della nostra provincia.

Alle 20.30 si spegneranno le luci della scuola e si accenderà il simbolico 60+, mentre nella penombra i gruppi musicali della scuola daranno vita ad un Concerto per la Terra.

Il programma della serata sarà davvero ricco, verranno suonati brani significativi della musica internazionale che richiamano l’impegno per la protezione della Natura , saranno lette poesie a tema scritte da studenti , si svolgerà un saggio motorio mentre chiuderà la serata un coro poliglotta. Protagonisti della serata saranno quindi gli studenti dell’Istituto , dai più piccoli della Scuola Materna ai ragazzi delle terze medie. Un grazie particolare ai Volontari della Protezione Civile di San Nicola la Strada che garantiranno la sicurezza dell’evento. Un ringraziamento va al DS e a tutti i docenti della Scuola che da diversi mesi si stanno impegnando nella preparazione della manifestazione , al personale non docente che ha permesso l’apertura della scuola di sabato sera ed ai volontari del WWF Caserta che non si sono risparmiati per la buona riuscite di Earth Hour 2026.

Alle 20.30 spegniamo tutti simbolicamente la luce per accendere il cambiamento. Insieme è possibile.