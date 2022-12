1° Corso di addetti al vettovagliamento in strutture campali per il personale della Protezione Civile

La Scuola di Commissariato dell’Esercito ha svolto l’attività formativa a favore della Protezione Civile della Regione Campania

Maddaloni, 18 dicembre 2022. Si è concluso, presso la Scuola di Commissariato dell’Esercito (SCUCOM), Ente alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito per il tramite del Comando di Commissariato, il 1° corso per “addetti al vettovagliamento” operanti in strutture campali riservato al personale della Protezione Civile.

Il corso, della durata di nove settimane, è stato articolato su due moduli didattici per garantire al personale della Protezione Civile di acquisire nozioni di carattere teorico inerenti all’impiego dei mezzi mobili campali e di ordine tecnico-pratico mirati alla familiarizzazione con le principali attrezzature di cucina impiegate durante le situazioni emergenziali.

In particolare, il Comandante della Scuola di Commissariato, Brigadier Generale Leonardo Colavero, oltre a ringraziare il personale della Scuola per il concreto ed efficace ausilio tecnico fornito ai volontari della Protezione Civile, ha sottolineato come il corso abbia costituito anche un importante frangente di interazione e sinergia istituzionale consentendo di confrontarsi su tematiche, peraltro attuali, in tema di gestione delle crisi emergenziali.

Il Dottor Italo GIULIVO, Direttore Generale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, ha evidenziato la valenza professionale e le lodevoli e fattive capacità tecniche e logistiche dell’Esercito da sempre al servizio dei cittadini.

Nonché l’importanza che il corso ha avuto in termini di formazione e crescita professionale del personale della Protezione Civile della Regione Campania in relazione soprattutto ala gestione delle varie attività emergenziali che costituiscono uno dei compiti primari dei volontari.

Occhiello: Concluso il 1° corso per “addetti al vettovagliamento” operanti in strutture campali riservato al personale della Protezione Civile