110 positivi multati in tutt’Italia

Il Presidente De Luca ha di recente sottolineato come ci sia “ uno sciacallaggio mediatico senza precedenti sulla sanità campana, teso ad accreditare l’idea di manovre oscure messe in atto per nascondere la realtà”

Il Presidente ha definito inoltre “clamorose e davvero insostenibili le immagini del lungomare di Napoli con assembramenti vergognosi e nella più totale assenza di ogni forma di controllo. Agli occhi dell’Italia basterebbero quelle immagini per motivare una zona strarossa al di là dei dati ospedalieri e sanitari. Il ripetersi di dichiarazioni indecenti da parte di gente che non ha mosso un dito in questo anno per esercitare una sia pur minima azione di contrasto al Covid”

Si rende inoltre necessaria un’operazione verità “anche per rispetto del lavoro immenso fatto dal nostro personale sanitario, che ha fatto della Campania la regione con la più bassa mortalità Covid d’Italia. Tale lavoro non può essere svilito né dalle aggressioni mediatiche, né dagli esempi di irresponsabilità, che dovranno ricevere comunque risposte dure a tutela della vita dei nostri concittadini”

Del resto, quello appena trascorso è stato un fine settimana complesso. Molto i cittadini che hanno affollato i centri di Napoli, Firenze, Bologna, Roma, Genova, Palermo, ma a lasciare basiti è la notizia di 110 positivi (in tutta Italia) al coronavirus multati perché sopresi in giro a passeggiare, in barba ad ogni regola!