Caserta – Su corso Trieste di Caserta ci sono sempre gli stessi arcaici o atavici problemi.

Oltre alle panchine senza molte stecche di inferriate all’interno delle stesse che le rendono, quasi inutilizzabili, c’è anche qualche buca enorme, non solo lungo il manto stradale ma anche sui marciapiedi, che si spera non siano una trappola per qualche ‘passeggiatore’ o passante che distrattamente, potrebbe finirci dentro, rimettenoci o infortunandosi a piedi e caviglie.