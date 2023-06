A Caserta, le Associazioni ambientaliste piantumano Lecci

Ieri mattina, in Piazza Vanvitelli, si è potuto assistere alla piantumazione di n. 3 Lecci da parte

delle Associazioni, l’Altritalia ambiente con Peppe Altieri insieme alla LIPU, con Matteo Palmisano, alla RAIDO con Giuliano Carpentino, al Centro Sociale con Diaby Mamadou, a Città Viva con Vincenzo Simeoli, alla ADS Hermes Roller Caserta con Antonio ed Antonietta Esposito, al Comitato Villetta Giaquinto ed al Comitato Millepiani.

I Lecci sono stati donati dal Consigliere comunale, Raffaele Giovine lì presente.

Molto suggestivo e pittoresco è stato assistere come dei cittadini, sacrificando il loro tempo e le loro attività, hanno scelto di dare un contributo a questa città in special modo per l’incremento del verde. Gli stessi si sono complimentati con gli improvvisati giardinieri per l’ottimo lavoro eseguito.

Matteo Palmisani della LIPU , è stato il promotore. La sua iniziativa, fatta propria da tutte le Associazioni presenti, è nata dalla volontà di sostituire quei Lecci che sono stati, nel tempo, eliminati perché secchi e che hanno lasciato quegli spazi vuoti che tutti possiamo vedere.

Presente anche l’Assessore Massimiliano Marzo che si è complimentato con le Associazioni per l’iniziativa dichiarandosi disponibile a dare il suo contributo per tutto quanto sarà necessario .

Le Associazioni gli hanno chiesto di individuare, insieme a loro, spazi dove effettuare altre piantumazioni tanto da rendere la città più verde.

Rimaneva, dato il periodo, il problema dell’innaffiamento constante delle piante.

Il sig. Giovanni Genovese, titolare del bar sito in Piazza Vanvitelli, dopo aver osservato quanto questi cittadini stavamo facendo, ha garantito loro, e quindi alla città, che avrebbe provveduto lui all’innaffiamento settimanale.

Ringraziarlo è il minimo che questa città può fare ma quello che ci dovremmo tutti augurare è che altri seguano la sua iniziativa.

Grazie al Presidente del Consiglio Comunale, dott. Lorenzo Gentile, le Associazioni sono potute intervenire durante la seduta del Consiglio. Ha preso la parola Matteo Palmisani che ha illustrato, a nome di tutti, l’iniziativa ed ha sottoposto al consiglio oltre che il problema del verde in città anche quello del recupero della plastica e della possibilità di destinare l’area delle cosiddette “Casermette” di Viale Carlo III , in un parco pubblico .

Questa testa giornalistica ha raccolto molte voci che si sono, n ostro tramite, complimentate con le Associazioni che hanno dato vita all’iniziativa, e tutti si sono augurati che ne seguiranno altre.

La città le aspetta.