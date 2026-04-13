A teatro con Gino Rivieccio

Teatro pieno al Teatro Bachelet per lo spettacolo “Inciuci del Golfo in salsa piccante”.

L’evento ha concluso l’iniziativa “Primavera della Cultura: tre giornate tra letteratura, arte e teatro”.

Rivieccio, famoso attore napoletano, ha divertito il pubblico con uno spettacolo insieme al pianista Marco Ciardiello e le vocalist Vanda Palma e Angelica Parisi, che si sono alternate sul palco con brani di Martone e Pino Daniele.

Nei vari sketch di Rivieccio anche una citazione di “Assunta e Salvatore” di Biagio Izzo ai tempi di TeleGaribaldi.

In una breve intervista ha dichiarato:

“In questo spettacolo racconto aneddoti attraverso l’ironia, attraverso anche qualche inciucio. Non sono da solo, ci sono un pianista e due vocalist, bravissime, e poi ci sono delle immagini che colorano la serata”.

D: Il Sindaco ha raccontato un aneddoto: quando è venuto la prima volta a Santa Maria a Vico, ha trovato la pioggia. Il Sindaco le promise che la prossima volta l’avrebbe ospitato in luogo coperto e ha mantenuto la promessa.

R: (Ride): Il che, per un politico, è tutto. E’ di buon auspicio, perché confermo che nel 2023 mi disse che mi avrebbe ospitato al chiuso. Non sapevo l’esistenza di questo teatro così bello. Ha mantenuto la promessa e questo gli fa onore.

D: Pensa di ritornare?

R: Per me questo è un teatro: basterebbe la graticcia e il palcoscenico, ma questa è davvero una struttura bellissima, ha una sonorità perfetta.

D: Credo che sia il più grande tra tutta Caserta e provincia…

R: Sì, perché c’è a Marcianise, poi c’è il comunale a Caserta, ci sono stato tante volte…

D: Un messaggio per i giovani?

R: Studiare. Studiare significa ricercare, aggiornarsi, non fermarsi ai like, non fermarsi ai follower, non pensare che per un like ottenuto… pensare a studiare in tutti i sensi, perché abbiamo bisogno di biologi, medici, paramedici, infettivologi, e non abbiamo bisogno di influencer, TikToker e YouTuber.

Poi sorride e sornione aggiunge: Questa è una bella risposta.

Lo spettacolo è stato introdotto dalla presentatrice Giovanna Pesce.

A fine spettacolo, Rivieccio ha annunciato la presenza online del suo ultimo film: “Da cosa nasce cosa”.

Il Sindaco, durante i saluti istituzionali finali, ha ottenuto la promessa di collaborazione di Rivieccio per l’istituzione di una scuola di teatro.