Aggressione al personale sanitario a bordo della Ambulanze, a Pordenone l’aiuto viene dagli Alpini in pensione

CASERTA – La scia di aggressioni a cui il personale sanitario e infermieristico, non solo nelle ambulanze, è soggetto ogni giorno, continua ad aumentare. Le criticità esistenti, e non risolte, dalle lunghe file di attesa, passando per l’inadeguatezza degli spazi negli ospedali, arrivando alla mancanza di posti letto che costringe i malati su letti e barelle di fortuna appoggiati in ogni angolo hanno creato una vera e propria emergenza.



A seguito del crescente numero di aggressioni nel 2018 è stato firmato un protocollo tra Ordine dei Medici di Pordenone, l’Azienda sanitaria locale e la sezione locale dell’Associazione nazionale alpini (ANA) con la condivisione della Prefettura, dalla Questura, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il protocollo ha previsto di affiancare uno o due volontari della Associazione alpini ai medici di continuità assistenziale in servizio nella provincia di Pordenone. Va considerato che le sedi di Continuità assistenziale, spesso sono isolate e senza i necessari presidi di sicurezza ed è frequente la necessità, durante l’orario notturno, di gestire situazioni indifferibili nelle strutture territoriali del Dipartimento di Salute Mentale, nella casa di reclusione circondariale e nelle strutture residenziali protette.

In attesa che tutte le ambulanze siano dotate del sistema di videosorveglianza nonché dell’eventuale ed auspicato ripristino dei posti fissi della Polizia di Stato all’interno degli ospedali, si potrebbe chiedere alla Regione Campania di verificare la praticabilità di una convenzione con le varie Associazioni di Arma presenti in Campania, come: l’Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione nazionale Granatieri, Associazione Nazionale Paracadutisti nonché degli stessi alpini in congedo per presidiare i pronto soccorso e le sedi continuità assistenziale.