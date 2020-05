Al via il bando “Digital 4 the future” della Camera di Commercio di Caserta

CASERTA – La Camera di Commercio di Caserta ha finanziato il bando per favorire l’utilizzo da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove tecnologie digitali. E’ stato pubblicato, in pre-informativa, le domande potranno essere presentate a partire dal 20 maggio, il bando “Digital 4 the future” con la finalità di supportare le imprese del territorio.

La CCIAA di Caserta ha avviato un intervento straordinario rivolto alle micro e piccole imprese e finalizzato a sostenere, mediante contributi per l’adozione di tecnologie e strumenti informatici e digitali, la loro capacità di risposta all’emergenza, in considerazione della pandemia causata dal coronavirus.

L’obiettivo è di sostenere con il bando, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, investimenti e spese in tecnologie digitali, hardware, software, accessori, applicativi e servizi specialistici che consentano di implementare nuovi modelli organizzativi, mediante l’adozione di strumenti e sistemi tecnologici, che consentano di attivare forme di flessibilità del lavoro, tra cui smart working e il telelavoro; incrementare la telematizzazione delle attività sia di back office che di front office, anche mediante l’adozione di infrastrutture tecnologiche e l’adozione di piattaforme per l’erogazione e l’acquisizione remota di servizi online; migliorare l’efficienza aziendale tramite adozione di tecnologie e soluzioni Cloud, che consentano l’archiviazione sicura dei documenti, l’accesso alle risorse documentali da remoto e da qualsiasi device, la condivisione dei documenti e, quindi, la collaborazione “a distanza” e fruire della connettività a banda larga e ultra larga, quindi del collegamento alla rete internet, mediante qualsiasi tecnologia (Adsl, Fibra ottica, 3G, 4G, satellitare, radio, altro).

Le risorse stanziate dalla Camera di Commercio per l’iniziativa ammontano ad euro150.000,00. «Il bando approvato dalla giunta camerale – ha spiegato Tommaso De Simone, presidente CCIAA Caserta – si inserisce nell’ambito dei provvedimenti che stiamo adottando per sostenere le imprese casertane in questa fase critica di emergenza sanitaria guardando però al futuro. In particolare il bando “Digital 4 the future” è stato pensato soprattutto, ma non solo, nella prospettiva della ripresa delle attività produttive aprendo la strada ad una nuova modalità di organizzazione del lavoro sfruttando le tecnologie digitali che ci hanno dato un grosso aiuto nella fase di lockdown».

Per conoscere le opportunità offerte dal bando “Digital 4 the future” e le modalità di presentazione della domanda basta andare sul sito della Camera di Commercio di Caserta oppure cliccare sul link: http://www.ce.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=626