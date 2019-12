Al via la decima edizione del Presepe Vivente nell’ambito di “Natale con i tuoi”

SAN NICOLA LA STRADA – Fervono gli ultimi preparativi per la X^ edizione del “Natale con i tuoi”, fortemente voluto ed organizzato dall’Associazione “Nostra Signora di Lourdes”, di cui è Presidente Nicola FIORITO, e dal parroco don Franco CATRAME. “La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo i pastori a Betlemme…”.

Giovedì 26 dicembre 2019, con inizio alle ore 17:00, in via Appia nr. 133, presso il cortile della sede associativa, esattamente in una delle località storiche di San Nicola la Strada, nota come “Abbasciè u’ Monte”, la zona di via Appia dove si trovano i resti della cava nella quale venivano tagliate le pietre di tufo utilizzate per la costruzione, della Reggia di Caserta e della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Piazza Parrocchia, partirà la X^ edizione del Presepe Vivente, manifestazione che rientra in un più vasto programma di celebrazioni religiose, denominato “Natale con i tuoi”, organizzato dall’Associazione Nostra Signora di Lourdes in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, la Diocesi di Caserta e il Comune di San Nicola la Strada.



Il Presepe Vivente sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2019 e poi il 4, 5, e 6 gennaio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (solo nel giorno dell’Epifania, 6 gennaio, anche di mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:30). Nel corso delle sei giornate in cui si sviluppa l’evento, si terranno numerose manifestazioni che coinvolgeranno grandi e piccoli.

Per il recupero delle spese, l’Associazione ha predisposto stand gastronomici dove sarà possibile acquistare, gustare piatti tipici e specialità della tradizione sannicolese.