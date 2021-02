ANBI Campania, i fiumi hanno livelli idrometrici oltre soglia

Sono stati effettuati dei rilievi da parte dell’ ANBI Campania su quelli che sono alcuni fiumi della Regione Campania, della provincia di Caserta e non soltanto, ecco più nel dettaglio quanto accaduto e cosa sarebbe emerso.

Nella giornata dell’8 febbraio 2021 alcuni tra i principali fiumi della Campania si sono registrati dei livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa, sotto monitoraggio sarebbero ben 16 delle 29 stazioni di riferimento a causa del ritorno sui bacini idrici della regione di nuovo tempo perturbato, dei giorni scorsi.

In lieve rialzo i volumi idrici del lago di Conza della Campania e degli invasi del Cilento. Parzialmente aperte le paratoie della traversa di Capua Ponte Annibale sul Volturno per far defluire le moderate onde di piena evitandone al contempo l’apertura totale.

E’ quanto emerge dall’ indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno, contenente i vari livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua (si cita anche quella che è la Fonte ufficiale: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile).

Per quel che concerne invece il fiume Garigliano sempre ai confini della provincia casertana, presenta livelli idrometrici superiori a quelli della settimana precedente, in evidenza Sessa Aurunca con + 576 centimetri in una settimana. Questo fiume continua a presentare valori medi più elevati degli scorsi anni, specie a Sessa Aurunca: +331,25 centimetri sopra la media del periodo.

Anche il Volturno vede un aumento dei livelli idrometrici rispetto a quelli raggiungi la scorsa settimana – ma in 4 stazioni su 6 – significativo l’aumento di 144 centimetri a Limatola in una settimana. Questo fiume presenta valori sopra la media del quadriennio precedente, con la stazione di Capua centro che registra 116 centimetri sopra la media del periodo di riferimento