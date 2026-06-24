Anfiteatro gratis il 5 luglio

Domenica 5 luglio torna l’appuntamento con #DomenicalMuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Anche l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere aderisce all’iniziativa, grazie alla partecipazione della Direzione regionale Musei nazionali Campania e della Direzione dell’Anfiteatro Campano, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire gratuitamente uno dei più importanti monumenti dell’antichità romana.

Secondo per dimensioni soltanto al Colosseo, l’Anfiteatro Campano rappresenta una delle testimonianze più significative dell’architettura anfiteatrale romana. Il percorso di visita comprende anche il Museo dei Gladiatori, che racconta la storia e il fascino dei protagonisti degli spettacoli dell’antica Roma attraverso reperti, apparati didattici e ricostruzioni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per cittadini, famiglie e turisti di vivere il patrimonio culturale del territorio, favorendo una più ampia partecipazione alla conoscenza della storia e dell’archeologia dell’antica Capua.

“La prima domenica del mese è ormai un appuntamento molto atteso dal pubblico. L’ingresso gratuito rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare sempre più persone al nostro patrimonio culturale, offrendo un’esperienza di visita che coniuga conoscenza, bellezza e identità. Invitiamo cittadini e visitatori a riscoprire l’Anfiteatro Campano e il Museo dei Gladiatori, luoghi che raccontano una pagina fondamentale della storia dell’antica Capua e dell’intero Mediterraneo”, così la Direttrice dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta l’iniziativa.

L’accesso sarà consentito gratuitamente durante i consueti orari di apertura del sito.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali della Direzione regionale Musei nazionali Campania e dell’Anfiteatro Campano.

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