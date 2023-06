Apre il CUP sociale per agevolare prenotazioni sanitarie e servizi alla persona

Il 9 giugno a Maddaloni è stato inaugurato

” lo sportello del cittadino ”

“Un ventaglio di offerte, vasto fatto di impegno e programmazione

L iniziativa di stamattina rientra nell idea di fondo che sta guidando la nostra amministrazione

Inauguriamo una modalità di rapporto con i nostri utenti che fino a ora era passata solo dalle attività istituzionali

Individuare la strada per accedere alle prestazioni, scegliendo il servizio che ci occorre

Iniziative replicabili anche in altre realtà

Partendo da Maddaloni come comune capofila

Una società diventa una vera società democratica, solo quando rende accessibili i servizi a tutti ” così il sindaco Andrea De Filippo.

Lo “sportello del cittadino ”

Uno sportello del comune che coinvolge tutto l’ ambito C2( Arienzo, Cervino, SanFelice a Cancello, Santa Maria a Vico e valle di Maddaloni ) presenti alla cerimonia di inagurazione alcuni rappresentanti dei comuni dell ambito C2

Unico progetto, in tutta la Regione.

Un servizio gestito dalla consorzio CO.RE

Servizi trasparenti gratuiti e facilmente accessibili

Un modo per avvicinarsi sempre di più alle esigenze delle fasce deboli.

Aiuteremo a prenotare visite specialistiche o accertamenti diagnostici strumentali

E quindi oltre alle farmacie e ASL anche nell ex macello in via Napoli a Maddaloni, sarà possibile prenotarsi, grazie alle operatrici Sara, Antonella, Lina che saranno a disposizione, di chi ne farà richiesta.

Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Mattinata conclusasi con un momento conviviale, al quale hanno preso parte tutti gli intervenuti.