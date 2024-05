ARIENZO SUMMER VILLAGE: AL VIA L’INAUGURAZIONE DELLA KERMESSE ESTIVA DOMENICA 5 MAGGIO

Al via la quarta edizione della kermesse estiva “Arienzo Summer Village”: in partenza i

primi eventi di un intero mese dedicato a arte, cinema e cultura. Gli appuntamenti rientrano

nel calendario ufficiale, della durata complessiva di cinque mesi, stilato dal sindaco

Giuseppe Guida e dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e, per

il mese di maggio, con la Commissione Cultura, coadiuvata dalla consigliera delegata

Annamaria Calcagno. Si comincerà domenica 5 maggio, alle ore 20, nella storica Chiesa

dell’Annunziata: in scena l’attore e cabarettista napoletano Antonio Fiorillo, accompagnato

dalla chitarra di Mariano Lieto, con la rappresentazione teatrale “Fratelli unici”, uno

spettacolo che porta la sua firma mettendo insieme Eduardo De Filippo e Totò in una serie di

aspetti dei due protagonisti poco noti al grande pubblico. L’ingresso sarà gratuito. Seguiranno

quattro settimane divise tra proiezioni cinematografiche, inaugurazioni del Museo “Giacomo

Furia” e della “Strada Letteraria” di via Annunziata, “Mostre Vanvitelliane”, convegni,

presentazioni di libri con autori, come il magistrato Catello Maresca, e ancora teatro con un

imperdibile racconto di Angelo Vassallo, “Il Sindaco Pescatore”, interpretato da Ettore Bassi

e da giovani comparse locali. Archiviato maggio, giugno sarà completamente riservato allo

Sport, mentre il mese di luglio si caratterizzerà per musica popolare e tradizionali sagre che

toccheranno, gradualmente, tutte le frazioni. Torneranno, inoltre, il “Festival degli Artisti di

Strada” e lo street food nelle vie cittadine. Dopo una piccola pausa ad agosto, si riprenderà

sabato 31 con uno scenografico “Incendio al Cisternone” fino al gran finale di domenica 8

settembre con il festival dei fuochi pirotecnici. “Siamo pronti ad inaugurare questo ciclo di

manifestazioni estive – ha dichiarato il primo cittadino – offrendo una prima panoramica di

una ricca programmazione che risponde alle esigenze di tutti. Ci saranno altre date, che

approfondiremo di volta in volta. Ci sarà l’animazione per bambini al Parco Vigliotti, ogni

settimana, a partire da giugno. La finalità è di offrire opportunità di svago anche in città e di

tenere compagnia a cittadini e visitatori da maggio a settembre. Ringraziamo per la fattiva

collaborazione la Pro Loco e l’Associazione Muratterra. L’invito è a non mancare”.