Arnaldo Gadola è il nuovo Vicario provinciale di Caserta della Democrazia Cristiana

CASERTA – È il botto di fine anno. La Democrazia Cristiana si rafforza con l’avvocato Arnaldo GADOLA che entra a far parte del partito storico dove hanno militato nomi illustri come Alcide De Gasperi, Arnaldo Forlani, Amintore Fanfani, Aldo Moro, Giulio Andreotti, Ciriaco De Mita, tanto per citarne alcuni. Una scelta ponderata, quella di Arnaldo Gadola che ha deciso di intraprendere e continuare il suo percorso politico nel Partito più importante della storia politica italiana.

La rinata Democrazia Cristiana ha deciso di affidare a Gadola due importanti incarichi, quello di Vicario Provinciale e Responsabile Legale Provinciale Caserta della Dc. Alquanto soddisfatto dell’entrata nel partito l’avvocato di Recale, dal canto suo il Segretario Provinciale Sabatino Esposito esclama: “La Democrazia Cristiana da oggi è più competitiva con la new entry di Arnaldo Gadola.



Un personaggio importante non solo dal punto di vista professionale e culturale ma anche della sua preparazione politica lo ritengo uno dei politici più preparati della provincia di Caserta. La sua ambizione, il suo attivismo, la sua preparazione, la sua organizzazione e decisione farà crescere ancor di più la Democrazia Cristiana per la Grande rinascita e riportarsi ai fasti degli antichi splendori”. Intanto Arnaldo Gadola ha accettato gli incarichi con grande entusiasmo.

“Da giovane” – afferma il penalista – “ho sempre votato Democrazia Cristiana. Un partito storico, indimenticabile che ha avuto nel passato una forte percentuale di voti dall’elettorato italiano con il quasi 49%. Oltre alla storia politica del partito, mi ha convinto l’amico Segretario Provinciale Sabatino ESPOSITO per iniziare insieme un progetto ambizioso e molto promettente. Darò il massimo impegno per riportare la Democrazia Cristiana in alto dove merita di restare perché non si possono cancellare quei bei ricordi che il popolo italiano non dimenticherà mai. Infatti è l’unico partito che ha fatto qualcosa di importante e merita di ritornare in Prima linea”.