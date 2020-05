Arrestato il figlio che picchiava la madre per soldi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Condannato, tramite rito abbreviato al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, A.M. uomo di 37 anni originario di Marcianise. L’uomo, condannato a 3 anni e 4 mesi, aveva percosso in più occasioni la madre per farsi dare i soldi. Stando alle ricostruzioni, pochi giorni prima, l’uomo si era recato presso la casa dei genitori per chiedere ancora una volta i soldi. Al rifiuto della donna, il 37enne ha aggredito la madre. La donna è riuscita a scappare e ha trovato rifugio in un negozio. Da lì ha chiamato le forze dell’ordine che sono tempestivamente intervenute.