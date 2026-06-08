De Nigris Editore premiata per il secondo anno consecutivo al Casinò di Sanremo con Beatrice Luzzi

Comunicato stampa

Per il secondo anno consecutivo, De Nigris Editore riceve il prestigioso riconoscimento del Gran Trofeo Casinò di Sanremo “Antonio Semeria”, confermando il valore di un percorso editoriale che negli ultimi anni ha saputo distinguersi nel panorama culturale nazionale.

Dopo il premio ottenuto nel 2025 con il volume I Savoia a Napoli, dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia, la casa editrice fondata da Armando De Nigris torna a essere protagonista grazie a Una famiglia a due piazze, il libro di Beatrice Luzzi.

Un risultato che rafforza il percorso culturale della casa editrice e premia una linea editoriale attenta alle storie autentiche, ai temi sociali e alle testimonianze capaci di lasciare un segno nel dibattito contemporaneo.

«Beatrice Luzzi è molto più di un volto noto della televisione», afferma Armando De Nigris. «Il grande pubblico la conosce per il personaggio di Eva nella soap Vivere e per la recente esperienza al Grande Fratello, ma dietro la notorietà c’è una donna di grande spessore umano e culturale. Attraverso il suo libro riesce a trasmettere forza, consapevolezza e coraggio a tante donne e ragazze. In un’epoca dominata dall’apparenza, rappresenta un esempio concreto di autenticità.»

Particolarmente significativo, sottolinea l’editore, è stato anche il rapporto con la comunità di lettori che segue l’autrice: «Ho avuto modo di conoscere personalmente molti dei suoi sostenitori. Ho trovato persone attente, partecipi e profondamente legate ai valori che Beatrice porta avanti ogni giorno.»

Anche quest’anno De Nigris Editore è stata presente ai prestigiosi Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, diretti e condotti dalla giornalista Marzia Taruffi, portando alcuni titoli del proprio catalogo e contribuendo al confronto culturale che da anni caratterizza uno degli appuntamenti letterari più autorevoli del Paese.

«La nostra presenza a Sanremo rappresenta ogni anno un’opportunità importante per raccontare il lavoro di una casa editrice indipendente che nasce tra Napoli e Roma ma che oggi opera su tutto il territorio nazionale», continua De Nigris. «Crediamo in un’editoria capace di valorizzare le storie, le persone e i territori senza stereotipi, dando spazio a voci autorevoli e autentiche provenienti da tutta Italia.»

«Per una casa editrice indipendente come la nostra ricevere per il secondo anno consecutivo un riconoscimento di questo livello è motivo di enorme orgoglio», conclude l’editore. «Ringrazio Beatrice Luzzi per la passione con cui promuove il volume e per la sua costante disponibilità a incontrare i lettori in ogni contesto. Questo premio rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro percorso editoriale.»

La stagione editoriale di De Nigris Editore prosegue con nuovi progetti e importanti novità che saranno presentati nei prossimi mesi. Tra gli appuntamenti più attesi vi è il Campania Libri Festival, occasione durante la quale la casa editrice presenterà ufficialmente Eterna – Chi ha contribuito a rendere grande Roma, la nuova collana dedicata alle figure che hanno lasciato un segno nella storia della Capitale.

Un progetto che si inserisce all’interno di una visione sempre più nazionale dell’editore, orientata a consolidare De Nigris Editore come punto di riferimento dell’editoria indipendente italiana, accogliendo autori, giornalisti, artisti, professionisti e personalità della cultura che sentono il desiderio di raccontare storie capaci di lasciare una traccia nel tempo.