Art.&T.E.C.A. Al via i progetti inclusivi

Continuano i percorsi del progetto Art.&T.E.C.A. – Arti & Talenti in Erba in una Comunità Accogliente. Nella giornata di sabato 11 aprile, presso il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (CE), si è svolto un nuovo incontro dedicato esclusivamente ai ragazzi nello spettro autistico, che hanno potuto prendere parte a una prima attività di prova dei laboratori previsti dal progetto.

Laboratori inclusivi alla scoperta di giovani talenti

Questi ragazzi hanno avuto l’opportunità di sperimentare diverse attività, dai laboratori artigianali dedicati alla lavorazione della cartapesta e all’antica arte dell’impagliaseggie, fino al laboratorio teatrale. Facendo ciò si punta infatti a valorizzare i talenti giovanili del territorio attraverso l’arte, la riscoperta delle tradizioni, e il teatro.

Il progetto Art.&T.E.C.A. rivolge particolare attenzione ai ragazzi che rientrano nello spettro autistico e alle loro famiglie, che in un clima di inclusione hanno potuto partecipare a un percorso di accompagnamento e orientamento all’interno delle attività laboratoriali. In questo aspetto, particolarmente significativo è l’accompagnamento dedicato da parte del partner APS Il Pulmino Sognatore.

Fondamentale il contributo dei formatori dei laboratori e dei docenti/mentor Annalisa Manfré, Roberta Veltre, Italia Caradonna, Rita Errico e Giovanni Di Nuzzo. A questi si aggiungono, per la giornata di sabato, i docenti Amalia Campese, Maria Mastropietro e Michele Cupito, che hanno supportato e guidato i giovani partecipanti nel corso delle attività.

Una rete educativa per il territorio

Art.&T.E.C.A. – Arti e Talenti in Erba in una Comunità Accogliente è un programma biennale (24 mesi) di contrasto alla povertà educativa rivolto a 211 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, con attenzione dedicata anche a 17 ragazzi nello spettro autistico, attraverso un percorso integrato tra arti, mestieri, tecnologia e teatro. Il progetto si è avviato pubblicamente con la conferenza stampa del 16 ottobre presso la Sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni, registrando un interesse superiore alle attese con 211 iscrizioni già pervenute. Capofila è Exarco scs Onlus e il partenariato comprende Ambito Territoriale Sociale C02, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo”, Pro Loco “San Michele”, Il Pulmino Sognatore, Carnevale Maddalonese e Neaform srl.

Art.&T.E.C.A. è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nell’ambito PNRR M5C3I3 – annualità 2024.