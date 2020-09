ARTURO VIDAL ALL’INTER/SI ATTENDE SOLTANTO L’UFFICIALITÀ

MILANO – Arturo Vidal in procinto di accordarsi con l’Inter. Si attendono soltanto i dettagli da limare, la buona uscita da parte del club blaugrana, gli ultimi accordi e poi via, l’investitura nero-azzurra è cosa praticamente fatta. Centrocampista poliedrico bravo sia a difendere che ad attaccare, non disdegna di andare a rete, stimato da Antonio Conte che lo conosce bene avendone fatto il perno quando era alla Juventus, voluto dal tecnico nero azzurro che è rimasto a Milano e sta progettando la nuova Inter che affronterà la prossima stagione. Il guerriero cileno che ,insieme a Pirlo e Pogba, formava una linea maginot tutta grinta, rabbia e determinazione ma anche molto affiatata che serviva assist in quantità industriale alla bocca di fuoco argentina Carlos Tevez soprannominato ‘Fuerte Apache’ allo Juventus Stadium ma anche in trasferta.

In dirittura di arrivo ,dunque, la fase finale della trattativa. In ogni caso, ci sarebbero i premi da versare da parte del barca, che svincola il giocatore un anno prima della fine del contratto a scadenza nel 2021.

L’agente del giocatore continua il tira e molla della trattativa, dopo lo svincolo l’Inter dovrà versare la cifra di cui non si conoscono i termini all’Inter: si vocifera di un accordo biennale da 6 milioni l’anno netti (più eventuali bonus), pochi giorni si dovrebbe avere l’ufficialità.

Il giocatore trentatreenne della nazionale cilena, con una carriera di alto livello, del quale riportiamo un grafico esplicativo, ha vestito le casacche della Juve, del Bayer Monaco e del Barcelona, tutti top club

IL PALMARES DEL CILENO PRESENZE E GOL

Una carriera non senza momenti bui, gli infortuni ai legamenti che lo hanno costretto a dei mesi di stop, a Torino le prime ‘avvisaglie’ ,poi l’operazione in terra tedesca per risolvere la rottura nel lontano 2018 e il problema della rottura del ginocchio destro. Il primo stop dell’anno ,per la capsula articolare del ginocchio, esattamente il 19 aprile 2018, alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund in campionato. Non è poi mancato qualche ‘colpo di testa’ fuori dal campo passato alla cronaca nera ( tutti ricordano la sua Ferrari spalmata a Santiago del Cile su un muretto)

Alcuni scatti significativi del centrocampista cileno soprannominato il ‘guerriero’ sempre combattivo in mezzo al campo, irruenza forza fisica, ma anche tecnica sopraffina.

Vidal e Pogba pilastri del controcampo targato Conte alla Juventus

Tevez Pirlo (ora allenatore alla Juve) e Vidal

Vidal con la maglia del Bayer Monaco

il crac al ginoccchio in terra tedesca (uno dei momenti bui)

Arturo Vidal uno scatto nella Coppa America

Vidal con la maglia a scacchi blaugrana

L’incidente in FERRARI a Santiago del Cile

Il “Meisterschaft” piatto che simboleggia il trionfo dello scudetto in Germania

ARTURO VIDAL con l’extra terrrestre LIONEL MESSI al centro di voci di un suo possibile approdo all’Inter quest’estate, voci poi smentite dallo stesso Messi che in qualche intervista ha confermato degli screzi con la dirigenza e la presidenza blaugrana poi risoltisi.