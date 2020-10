Aversa/Annullata la riunione della Vll Commissione consiliare del 22 ottobre

Aversa-Ieri, giovedì 22/10 alle ore 15,avrebbe dovuto riunirsi la VII commissione consiliare al comune di Aversa con all’odg la questione del cimitero comunale.

La riunione non si è tenuta anche per l’assenza dei consiglieri comunali di minoranza Innocenti Giovanni e Roberto Romano, che si sono dichiarati non favorevoli ad una apertura disorganizzata e senza il coinvolgimento ed il confronto con i custodi delle cappelle nel processo organizzativo, nel periodo della commemorazione dei defunti del 1 e 2 novembre.

“Le motivazioni sono molteplici, ma le più significative sono la mancanza di un coordinamento con i vari soggetti interessati. Il corpo di polizia municipale è decimato e dovrebbe poi concentrare tutti gli uomini solo nel cimitero, la protezione civile attraverso quale piano garantisce il necessario supporto” dichiara il consigliere Innocenti.

Gli fa eco il consigliere Romano che dichiara ” è assurdo ipotizzare per quelle due date solamente una turnazione a lettera alfabetica, semmai si potevano spalmare le presenze in tutta la settimana. Come si fa ad arginare un’ affluenza stimata intorno alle 20.000 presenze in soli due giorni, soprattutto in condizioni di ristrettezze da COVID-19 e da un personale decimato dai contagi” infine i due consiglieri comunali concordano che alla luce dei ritardi nell’organizzazione di tale evento, il direttore del cimitero non è naturalmente neanche nelle condizioni necessarie per affidare incarichi di abbellimento attraverso la messa in opera di fiori all’ingresso e garantire un minimo di sicurezza anche in merito alle condizioni precarie in cui versano alcuni settori del cimitero, con l’avvenuta caduta di calcinacci dai soffitti e la successiva delimitazione con nastri per la messa in sicurezza dell’area dei loculi”