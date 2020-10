Aversa/ Il consigliere Romano interroga l’assessore all’ambiente Elena Caterino.

Aversa (di Speranza Anzia Cardillo)

Il consigliere comunale Roberto Romano ha provveduto ad inoltrare un’ interrogazione all’assessore all’ambiente ,dottoressa Elena Caterino, per chiedere l’attuazione e il rispetto delle norme in materia ambientale.

Il consigliere ha formulato le sue due domande tenendo conto di alcune importanti norme come la legge 113 del1992 e la legge 10 del 2013, che prevede criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde e un censimento e la classificazione degli alberi piantati.

Ha formulato la sua interrogazione anche in considerazione della norma che per un comune di oltre 15.000 abitanti è obbligatorio piantare un albero per ogni nascita o adozione.

Il portavoce del Movimento 5 Stelle ha altresì tenuto presente la normativa prevista in base al decreto ministeriale 1444 del ‘68 ,che stabilisce la quantità minima di spazi pubblici riservati ad attività pubbliche.

Alla luce di questo quadro normativo preesistente, il consigliere ha chiesto il motivo per cui nell’albo pretorio non sia menzionata alcuna piantumazione effettuata in occasione delle nuove nascite o adozioni.

Ha chiesto, inoltre, se è stato effettuato un censimento arboreo soprattutto dopo l’ultimo taglio di alberi.

IL DOCUMENTO