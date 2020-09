Aversa, l’IIS “L. Da Vinci” si prepara a riaprire/Il secondo collegio docenti nel bellissimo scenario del complesso di Sant’Anna

Aversa– Nel meraviglioso scenario del complesso di Sant’Anna, in cui ha sede l’ I.I.S (liceo artistico, scientifico e delle scienze umane) “Leonardo Da Vinci” guidato, da quest’anno, dal DS Giovanni Del Villano si è tenuto, ieri pomeriggio, il secondo Collegio dei docenti.

Il Responsabile alla sicurezza e referente anticovid Giovanni di Grazia ci ha informato che tra le sedie è stata garantita una distanza di 1,50 e che l’acustica, grazie al contesto architettonico e all’utilizzo degli altoparlanti, è stata ottima. Più in generale-ha continuato Di Grazia-molteplici sono le misure di sicurezza che l’IIS “L.Da Vinci” sta adottando per un avvio in sicurezza dell’anno scolastico (cartellonistica che garantisce un corretto distanziamento dei banchi, indicazioni in ogni spazio dell’Istituto, acquisto dei termoscanner con riconoscimento facciale e altro che sarà documentato a Belvederenews all’apertura)

Momenti del collegio tenutosi ieri

Il Dirigente Del Villano