Aversa/Menale Domenico: “Puc, un percorso da fare insieme!”

Aversa-Da quando sono presidente della commissione urbanistica subito ho avuto l’onere e l’onore di portare avanti un tema fondamentale per la città, quello del redazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC).

Innanzitutto vorrei ringraziare tutta la commissione nelle persone dei consiglieri Santulli , Stabile , Girone e Di Palma , a dimostrazione che tutte le forze politiche indistintamente su temi così importanti per la città lavorano in sincronia.

All’inizio del percorso ,abbiamo dovuto fare i conti con l’emergenza covid-19 che ha solo parzialmente rallentato i lavori della commissione sul tema , ad oggi siamo in un momento fondamentale per dettare linee di orientamento strategiche fondamentali per il rilancio della città.