Buoni spesa al Comune di San Nicola

Da martedì 28 settembre e fino alle ore 12 dell’8 ottobre sarà possibile presentare domanda per i buoni spesa. Infatti, con delibera di giunta comunale n. 95 del 17 settembre 2021, sono stati approvati i due schemi di manifestazione pubblica inerenti le adesioni per i commercianti e l’avviso di dettaglio per i nuclei familiari. Con oggi termina la fase della raccolta delle istanze provenienti dal mondo del commercio e inizia invece quello dedicato alle famiglie. Sul sito ufficiale dell’Ente sono indicate tutte le modalità di presentazione delle domande.