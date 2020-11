Campania, De Luca: “ Stiamo facendo un ennesimo miracolo campano”

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, nella consueta conferenza stampa, ha divulgato i dati relativi alla diffusione del contagio, ma soprattutto ha chiarito i motivi per cui la Campania è stata considerata zona gialla.



“In Lombardia oggi abbiamo 5318 ricoveri, 3700 nel Piemonte, 1600 in Campania. Se avessimo avuto le percentuali della Lombardia, sarebbero stati più di 3000. I ricoveri in terapia intensiva sono 522 in Lombardia, 174 in Campania, 149 in Piemonte”

Abbiamo, quindi, un tasso di occupazione delle Terapie Intensive del 28-29 per cento

”I dati dei deceduti sono i seguenti: 18000 in Lombardia, 4520 in Piemonte, 756 in Campania”

La Campania ha ,quindi, 1/25 dei deceduti della Lombardia, 1/6 dei deceduti del Piemonte.

Chiariti, dati alla mano i motivi, De Luca si è soffermato sugli atteggiamenti diffamatori messi in atto nei confronti della nostra regione

“Napoli e la Campania non possono essere considerate aree di eccellenza ma devono essere degrado e disastro. Siamo spiacenti ma non è andata così. Lancio un appello all’unità, alla responsabilità e all’orgoglio. Stiamo facendo un ennesimo miracolo campano”.

“In questi due mesi si sono confrontate in Italia due linee per affrontare il covid: una puntava alla prevenzione e un’altra a misure parziali che seguivano il contagio. La Campania ha scelto da sempre la prima. Siamo la regione più a rischio d’Italia per densità abitativa, dobbiamo arrivare prima degli altri. Non dobbiamo aspettare un’esplosione del contagio, dobbiamo fare prevenzione”.

Il governatore ha ribadito la necessità delle le misure di prevenzione adottate dall’ordinanza del 12 agosto e quelle relative alla sospensione della didattica nelle scuole.

“Io ho ribadito ieri che avrei preferito una linea unitaria da parte del Governo; è stato un atto ulteriore di sensibilità nei confronti delle regioni messe in zona rossa. Io sono sempre stato per una linea unitaria della prevenzione, ma vorrei fosse chiaro che quella mia posizione non si presta ad equivoci“.