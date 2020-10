Campania, ordinanza n.83/ Da domani il cosiddetto “coprifuoco”

L’ordinanza 83 del governatore De Luca prevede da domani l’obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30.

A partire da domani, venerdì 23 ottobre e per l’intero arco della giornata, permane il divieto di spostamento in province della campania diverse da quella di residenza se non per comprovate ragioni di lavoro/istruzione/necessità/urgenza.

Scarica l’ordinanza

83http://bit.ly/35p6gsP

autocertificazione

http://bit.ly/3mc2U39