Campania,scuola. TUTTI I NOMI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI collocati a riposo dal 01.09.2020

Napoli. Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ha reso pubblici i nomi dei Dirigenti Scolastici della Regione Campania collocati a riposo con decreto dell’ USR per la Campania prot. n. AOODRCA 4166 del 27/02/2020 in possesso dei requisiti di legge nonché i nomi dei Dirigenti che hanno prodotto istanza di dimissioni e di recesso, per i quali l’INPS ha accertato il diritto al trattamento pensionistico.

Qui di seguito i nomi del Dirigenti Scolastici che cessano dal servizio a decorrere dal 01.09.2020, per la motivazione indicata di fianco a ciascun nominativo.

AMATO PASQUALE 11/07/1954 NAPS24000P: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- DIMISSIONI

AURILIA MARIA 10/08/1954 NAIC8BK00T: T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO DIMISSIONI

BALDUCCI ISABELLA 09/10/1954 CEIS02900V: IST. SUP I.I.T.C.G. “V. DE FRANCHIS” COLLOCATO A RIPOSO

BOCCHINO MARIA ROSARIA 24/08/1953 CEMM01700D: G.PASCOLI-AVERSA- COLLOCATO A RIPOSO

CASABURI GIANFRANCO 08/04/1953 SARH010009: “R. VIRTUOSO” COLLOCATO A RIPOSO

CEMBALO GIUSEPPINA 02/11/1954 CEIC8AG00C: ISTITUTO COMPRENSIVO S.PRISCO COLLOCATO A RIPOSO

CIRILLO GENNARO 02/01/1953 NAEE189007: T.ANNUNZIATA 2 C.D. SIANI COLLOCATO A RIPOSO

CITARELLA NADIA 03/04/1956 NAEE162007: POMPEI 1 – CAPOLUOGO – DIMISSIONI

CRASTA AMELIA 24/01/1957 NAIC8D7006: POZZUOLI IC – 5 ARTIACO DIMISSIONI

CRISCUOLO ANNAMARIA 05/08/1954 NAIC8GP002: ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI COLLOCATO A RIPOSO

CUSANO CECILIA 08/11/1952 CEIC89500N: AULO ATTILIO CAIATINO CAIAZZO COLLOCATO A RIPOSO

DE CAPRIO TERESA 29/05/1955 SAIS07200D: “G. B. VICO” COLLOCATO A RIPOSO

DE CUNTO GIULIO 18/10/1954 BNIS00300N: “E. FERMI” MONTESARCHIO COLLOCATO A RIPOSO

DE FALCO ASSUNTA 26/05/1953 NAPM230005: IST.MAGIS.M. SERAO – POMIGLIANO D’ARCO COLLOCATO A RIPOSO

DE GEMMIS MAURIZIO 15/03/1953 SAIC8A100T: I.C. CAVA D.T. “GIOVANNI XXIII” COLLOCATO A RIPOSO

D’ESPOSITO RACHELE 03/01/1953 AVIC88200P: I.C. SAN TOMMASO D’AQUINO COLLOCATO A RIPOSO

ESPOSITO GIUSEPPE 09/11/1952 NAIC8EN005: CASORIA IC CORTESE COLLOCATO A RIPOSO

ESPOSITO PAOLINA 27/08/1955 NAPS99000T: LICEO SCIENT. E SC. UMANE S. CANTONE COLLOCATO A RIPOSO

FERRARO ROSANNA MARIA 14/12/1957 NAIC8BF005: OTTAVIANO – I.C. SAN GENNARELLO DIMISSIONI

FERZOLA LILIANA 22/10/1954 SAIC86900D: IST.COMPR. PADULA COLLOCATO A RIPOSO

GIARDINA MARIA GABRIELLA 16/05/1955 NAIC833008: NA – I.C. CIMAROSA COLLOCATO A RIPOSO

GIULIANO MARIA CARMINA 10/12/1957 CEIC82800V: I.A.C.”STROFFOLINI” -CASAPULLA- DIMISSIONI

GUARINO CARLO 06/09/1952 CEIS03100V: AVERSA COLLOCATO A RIPOSO

IANZITO MARIA GAETANA 05/09/1958 BNRH030005: IPSAR “LE STREGHE” BENEVENTO DIMISSIONI

IPPOLITO SERAFINA 21/09/1954 AVIC86700L: OMNICOMPRENSIVO “F.DE SANCTIS” COLLOCATO A RIPOSO

LAINO SALVATORE 26/05/1953 NAIC8EK00N: BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER COLLOCATO A RIPOSO

MALANGONE ANGELINA 01/01/1953 SAIC895002: IST.COMP.PONTECAGNANO S.ANTONIO COLLOCATO A RIPOSO

MESSA CARMELA 26/02/1958 CEIC8AZ004: I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA DIMISSIONI

MICELISOPO MARIA 18/09/1954 NAEE31900P: MUGNANO 2 – GIANCARLO SIANI COLLOCATO A RIPOSO

MILO ANIELLO 11/02/1957 SAIC83400E: IST.COMPR. AMALFI DIMISSIONI

MONTELLA MICHELE 16/02/1956 NAIC8CG00G: OTTAVIANO -I.C. D’AOSTA DIMISSIONI

NICOLELLA LAURA ORSOLA P. 30/07/1953 CEIS03700T: ALESSANDRO VOLTA AVERSA COLLOCATO A RIPOSO

ORAGANO ANNA 04/11/1952 NAIC8BU00D: POMIGLIANO I.C. SULMONA -LEONE COLLOCATO A RIPOSO

ORSI ROSA 14/08/1953 NAIC8BP001: PORTICI 3 ISTITUTO COMPRENSIVO COLLOCATO A RIPOSO

PACE SALVATORE 09/04/1957 NAPC180005: L.CLAS.PANSINI-NAPOLI- DIMISSIONI

PARLATO RITA 14/08/1955 NAIC8D900T: MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA COLLOCATO A RIPOSO

PEDATA PATRIZIA 23/05/1954 NAIS05200T: I.S.I.S. ANTONIO SERRA- NAPOLI- COLLOCATO A RIPOSO

PETRAGLIA COSIMO 03/05/1954 SAIS06400E: IST.SUP.”CENNI-MARCONI” COLLOCATO A RIPOSO

PORCELLI FRANCESCO 09/10/1952 NAPM43000V: ISS.LEVI LIC.CLASS. LING. E SC. UMANE COLLOCATO A RIPOSO

PORRETTA PATRIZIA 17/01/1955 NATF190001: ITT “MARIE CURIE” NAPOLI COLLOCATO A RIPOSO

PRISCO CARMELA 14/02/1955 NAIC8F9003: POGGIOMARINO 1 IC – CAPOLUOGO COLLOCATO A RIPOSO

RISPOLI GUGLIELMO 13/02/1953 NAIC8FD00X: S. GIORGIO I.C. M.TROISI COLLOCATO A RIPOSO

ROMANO CARLA 10/01/1961 SAIC8AB00N: I.C. RITA LEVI-MONTALCINI DIMISSIONI

RUSSO MARIA ROSARIA 21/12/1952 NAIC8CK00C: NA – I.C. AGANOOR-MARCONI 71 COLLOCATO A RIPOSO

SARNELLI SILVANA 01/06/1954 NAEE15200L: NOLA 1 – T. VITALE CAPOLUOGO DIMISSIONI

SCARPA ARMIDA 18/01/1953 NAIC80200L: CALVIZZANO I.C. MARCO POLO COLLOCATO A RIPOSO

SCIARELLI DANIELA 12/01/1957 NAIS03700Q: I.S.I.S. “RITA LEVI MONTALCINI” DIMISSIONI

SERRATO CHIARA STELLA 11/10/1957 NAIC812007: NA – I.C. CAMPO DEL MORICINO DIMISSIONI

SICILIANO ANTONIO 23/01/1955 NATD05000B: I.T E.MATTEI-CASAMICCIOLA- COLLOCATO A RIPOSO

SILVESTRO ANNA MARIA 05/08/1953 NATD350002: ITC-ITCG MASULLO-THETI – NOLA COLLOCATO A RIPOSO

SORRENTINO FILOMENA CONSIGLIA 24/04/1953 NAIC8B7001: S. ANTONIO ABATE IC

FORZATI COLLOCATO A RIPOSO

TAVARONE CARMINE 24/09/1956 SAIS024004: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DIMISSIONI

TIROZZI PATRIZIA 07/12/1956 NAIC8EG00R: ARZANO IC 2 DE FILIPPO-VICO DIMISSIONI

VESPUCCI GERARDO 25/02/1955 AVIS01200L: IST. SUP. LUIGI VANVITELLI COLLOCATO A RIPOSO

VILLANI VIRGINIA 27/03/1958 SAIC8BX00B: SARNO IC EPISCOPIO DIMISSIONI

VITALE ADELE 02/01/1955 NAPS14000T: L.SC.F.BRUNELLESCHI-AFRAGOLA- COLLOCATO A RIPOSO

VITALE ROSA 06/04/1958 NAIC8AH006: C.MMARE I.C. DI CAPUA DIMISSIONI

WIRZ ERMINIA 23/12/1954 NAMM0A100C: GOBETTI – DE FILIPPO – QUARTO COLLOCATO A RIPOSO