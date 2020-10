Campania,ordinanza n.82/Nuove restrizioni, Arzano zona rossa

Campania (di Speranza Anzia Cardillo)

Lo avevamo immaginato, per alcuni aspetti temuto e per altri versi sperato…ed ecco una sorta di nuovo lockdown arrivato con l’ordinanza n.82 emanata ieri sera dal presidente De Luca.

La nuova ordinanza prevede nuove misure consistenti nella sospensione di qualsiasi attività, dal prossimo fine settimana, dalle 23.00 fino alle 5.00 del mattino e del divieto di spostarsi dalle 24.00 su tutto il territorio regionale.

Sempre dal 23 ottobre saranno vietati gli spostamenti, da provincia a provincia, a meno che non siano giustificati da motivi scolastici, sanitari, lavorativi, socio- assistenziali o per approvvigionarsi beni principali. Le disposizioni sono state emanate sulla base dei dati epidemiologici registrati.

Per quanto riguarda la scuola sono state confermate le disposizioni delle precedenti ordinanze, tranne che per la primaria, per la quale è richiesta la presenza già dal prossimo 26 ottobre, sempre sulla base di una verifica dei contagi che verrà effettuata prima di questa data.

Si prevede anche l’avvio immediato di progetti di didattica in presenza a favore di studenti autistici o con disabilità. Discorso a parte per il comune di Arzano, considerato zona rossa in base ai dati relativi ai contagi che si sono verificati fino ad ora. In particolare, per il comune di Arzano, sono previste ancora limitazioni .

Sono sospese tutte le attività commerciali, di ristorazione e restano chiusi anche gli uffici, se non per svolgere funzioni di pubblica utilità. È disposto,inoltre, a chiunque il divieto di accesso e di uscita da questo comune anche per motivi lavorativi, eccetto quelli elencati nell’ordinanza.

È consentito, invece, l’ingresso ad operatori sanitari e socio – sanitari o a chi svolge attività a queste strumentali.

L’ORDINANZA N.82