Capua piange la scomparsa del Prof. Maurizio Cuccurullo

CAPUA – La cittadinanza di Capua ricorda con estremo dolore la scomparsa del Prof. Maurizio Cuccurullo, scomparso il 22 ottobre a causa di un grave male che lo ha accompagnato per oltre un anno e mezzo. Tanti sono gli affetti dimostrati dai colleghi, amici e alunni i quali lo ricordano sempre come sorridente e pronto alla battuta.

L’intera cittadinanza abbraccia la famiglia per questa grave perdita.