Carinaro/pubblicato l’avviso con le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà: i requisiti

È stato pubblicato l’avviso pubblico:

“Nuove misure di sostegno a favore di tutte quelle famiglie che ancora versano in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria che ha duramente colpito l’Italia”

➡️ Requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea (possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità);

2. avere un valore Isee (in corso di validità) non superiore ad € 3.000,00

3. che nessun componente del nucleo familiare abbia auto e/o motocicli di qualsiasi cilindrata intestati nell’anno in corso;

4. di avere un valore Isee superiore ad €.3000,00 ma che abbia subito una riduzione dei guadagni a seguito dell’emergenza sanitaria o comunque a seguito di eventi imprevisti quali disoccupazione, morte del componente familiare più rappresentativo in termini economici.

➡️ L’erogazione del contributo avverrà seguendo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

❌MOTIVI DI ESCLUSIONE

-essere già destinatari del contributo REI, Reddito di Cittadinanza e pensione di Cittadinanza; inclusione in progetti di L.S.U o L.P.U.

ℹ️La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico entro il 12.06.2020

completa dei seguenti allegati:

ISEE in corso di validità, copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Link👇

http://www.comune.carinaro.ce.it/carinaro/avvisi/contributi_3_covid19.pdf