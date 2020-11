Carinaro/ Un deceduto per Covid

Carinaro/ È di pochi minuti fa la notizia di un sessantenne, senza patologie pregresse, deceduto per Covid. A comunicarlo il sindaco Nicola Affinito.

Il messaggio del sindaco

“Cari concittadini mi è appena giunta la triste notizia di un decesso di un nostro concittadino a causa del contagio di coronavirus.

Esprimo le mie più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia e a tutti parenti che purtroppo non possono esprimere la loro vicinanza con un saluto in quanto per protocollo sanitario non è possibile presenziare al rito religioso funebre e alla sepoltura. Si tratta di un nostro concittadino sessantenne che non presentava alcuna patologia pregressa ed è deceduto presso la struttura ospedaliera in quanto ricoverato d’urgenza ieri sera per un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Siamo immensamente provati da questa triste notizia e ci uniamo al dolore che in questo momento colpisce la famiglia.

Questa notizia che purtroppo ha colpito la nostra comunità ci rende ancora più consapevole della gravità che comporta il contagio e soprattutto della tempestività delle azioni che devono essere poste in essere all’interno del nucleo familiare in caso di sintomi che prevedono l’eventualità di un possibile contagio.

Vi esorto alla massima prudenza e ad un senso di responsabilità”