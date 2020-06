Casavatore – Hospice senza malati: Fratelli D’Italia chiede l’intervento della Regione

CASAVATORE (Francesco De Lucia) – Hospice senza malati: Fratelli D’Italia chiede l’intervento della Regione. Polo del Sollievo per la Vita, gestito dalla Asl Napoli2 Nord, è stato istituito per la cultura delle cure palliative. Il Centro è dedicato alle persone con malattie cronico-degenerative che non rispondono più a trattamenti specifici. Ad evidenziare questa anomala crisi gli esponenti locali di FdI.

“A Casavatore, da circa 7 Anni si è aperto dopo tanti sacrifici ed adempimenti burocratici vari l’Hospice per malati terminali. Un vero gioiello a disposizione delle persone fragili e che hanno bisogno anche di sostegno psicologico. La notizia sconcertante che oggi ci arriva, come un fulmine a ciel sereno, e che all’interno non ci sono pazienti a fronte di dodici posti letto messi a disposizione dalla convenzione regionale.

Gli operatori che vi lavorano sono circa una ventina tra le varie figure sanitarie (Oss, Infermieri, Fisioterapisti, etc…), oggi si vedono cambiare i turni dal Direttore Sanitario della struttura giorno dopo giorno il perché è facile: non ci sono pazienti. Ora mi domando – afferma la coordinatrice cittadina, la dott.ssa Antonia Corcione – e chiedo perché altri Hospice sono pieni e con liste di attesa ? Forse c’è un problema gestionale ?

Sono mesi che a quanto pare questa crisi va avanti addirittura facendo arrivare i ricoveri a zero pazienti. Spero che i politici del territorio possano aprire e attivare attraverso la Regione specifici controlli sulla gestione del presidio sanitario gestito dal direttore sanitario è il dr. Giacomo Russo”.