Caserta.Assessori e Consiglieri comunali si tassano per aiutare i cittadini in difficoltà

Caserta. L’ Amministrazione Comunale pronta a scendere in campo per sostenere tutti i casertani danneggiati economicamente dall’ emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi,infatti, il Sindaco Carlo Marino e la sua Giunta hanno lanciato il progetto Welfare Caserta emergenza Coronavirus nel quale si prevede un sostegno economico e sociale a quanti hanno subito ripercussioni negative dalla Pandemia in corso.

Il progetto si articola in tre fasi sostanziali : erogazione di un fondo economico di solidarietà sotto forma di buono spesa; consegna a domicilio di farmaci e alimenti di prima necessità da parte della CRI e dei volontari delle associazioni aderenti all’ iniziativa; e da ieri, 2 aprile 2020, è attivo il progetto ” spesa sospesa” consistente in un carrello di prodotti alimentari donati dai clienti dei supermercati aderenti ,che saranno recapitati dai volontari incaricati a quanti versano in condizioni indigenti a causa della crisi economica.

Ma non è tutto.

E’ di queste ore la notizia che sia gli Assessori che i Consiglieri Comunali di Caserta hanno deciso in modo volontario di autotassare le proprie indennità consiliari , ciascuno in base alle proprie esigenze personali e familiari , per sostenere quei casertani che in questa fase hanno problemi economici. Ciascun amministratore comunale potrà effettuare il versamento per mezzo bonifico su un conto corrente che il Comune di Caserta ha già da qualche giorno attivato e messo a disposizione di chiunque voglia fare una donazione.