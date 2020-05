Caserta – Donne in bicicletta farà tappa al Liceo Manzoni, streaming sulla pagina Facebook “Campus Manzoni”

CASERTA – Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 18:00, in modalità streaming sulla pagina Facebook Campus Manzoni, sarà presentato il libro Donne in bicicletta: una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia di Antonella Stelitano, Edizioni Ediciclo. Un evento promosso dal dirigente scolastico professoressa Adele Vairo del Liceo Alessandro Manzoni di Caserta, in sinergia con il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive coordinato dai professori Luciano De Luca e Antimo Nero, con la collaborazione della Delegazione della Società Italiana di Storia dello Sport di Caserta. Evento patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Nazionale Italiano Fair Play e Club Panathlon Fracta Major Atellano.

Si parlerà della storia del ciclismo femminile in Italia con l’intento di raccontare il rapporto tra donne e bicicletta nel nostro paese. Una storia di emancipazione letta attraverso le donne che inforcando una bicicletta hanno sfidato pregiudizi e luoghi comuni. Un volume impreziosito dalle testimonianze dirette di alcune campionesse cicliste e corredato da un apporto fotografico di grande valore che colma una parte della storiografia sportiva ciclistica, rendendo giustizia all’epopea del

ciclismo femminile in Italia, da sempre trascurato dagli storici.

A introdurre i lavori con i saluti istituzionali sarà la preside Vairo, interverrà il professor Francesco Bonini rettore dell’Università Lumsa e presidente della Siss, l’avvocato Franco Capasso presidente del Club Panathlon Fracta Major Atellano.

A presentare il testo saranno la vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana dottoressa Daniela Isetti e il direttore del Dipartimento dei beni culturali e sportivi della Siss professoressa Angela Teja, sarà presente l’autrice.

Sarà un evento che vede protagoniste le donne come eccellenza sportiva, un incontro che permetterà agli studenti “manzoniani” e a tutti quelli che saranno collegati di fare domande sul mondo del ciclismo in rosa, visto che è una specialità conosciuta e studiata prevalentemente al maschile.