Caserta. È ufficiale il primo caso Covid al itis ls Giordani .

“Confermata la notizia del caso di positività al Covid nel nostro Istituto .

Intendo rassicurare le famiglie, gli studenti e la comunità tutta: il lavoro del team anti covid che monitora i casi sospetti di contagio ci ha consentito di mettere in atto tutte le procedure necessarie a garantire la sicurezza e il proseguimento dell’attività didattica.

Anche di domenica siamo sempre vigili e attenti a rispettare rigorosamente i protocolli sanitari stabiliti dall’ASL, perché tutto sia sempre sotto controllo e al sicuro.”

Ringrazio i referenti covid prof ssa Carmen Izzo e prof Giorgio Sebastiano per la dedizione profusa e con loro lo staff storico del Giordani .

Massima collaborazione con le famiglie che vanno rassicurate e sostenute.

Dobbiamo abituarci a questo nuovo modo di “fare scuola”.

Questo anno sarà difficile ma insieme dobbiamo vincere per i nostri studenti .

Ho preferito sanificare il piano secondo del biennio e non solo la aula interessata .

Inoltre nel pomeriggio farò sanificare l’intero biennio .

Il sabato 17 sarà la prima data per l’assemblea degli Studenti .

In quella giornata saranno intensificate le operazioni di pulizia generale .