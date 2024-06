Caserta: lite per un parcheggio, Polizia di Stato ritira le armi ad uno dei litiganti.

La Polizia di Stato di Caserta ha ritirato ad un 67enne, originario dell’agro aversano e residente a Villa di Briano, le armi che aveva presso il proprio domicilio, regolarmente detenute.

In particolare, una donna ha denunciato al Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe il vicino di casa, per un litigio legato al parcheggio della propria vettura. L’uomo si sarebbe rivolto alla donna, minacciando atti violenti e di dar fuoco alla vettura, qualora non fosse stata rimossa.

I poliziotti, in occasione degli accertamenti svolti sulla vicenda, hanno verificato che il soggetto deteneva legalmente un fucile, una pistola e svariate munizioni. Raggiunto presso il proprio domicilio, dove hanno ricostruito genesi e dinamica dell’accaduto, si è proceduto al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni, che saranno conservate presso l’Ufficio di polizia, in attesa delle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza del Prefetto sul divieto di detenzione armi.